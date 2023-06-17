Главой администрации Шиловского района стал Сергей Стерликов

Сергей Стерликов назначен главой администрации Шиловского района Рязанской области. Фото: https://vk.com/shilovskyrayon

16 июня главой администрации Шиловского района назначен Сергей Стерликов. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты районной Думы. На совещании районной Думы приняла участие министр территориальной политики региона Жанна Фомина.

Чиновник поблагодарил парламентариев за оказанное доверие, а также заявил, что сделает все возможное для дальнейшего развития района.

Ранее Стерликов с апреля 2023 года являлся врио главы районной администрации.