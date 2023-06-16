Улица Пролетарская станет самой уютной в Рязани, а на улице Есенина появится голландский квартал

Улица Пролетарская станет самой уютной в Рязани.

В ресторане «Небо», в окружении панорам Рязани, прошла конференция «Новые проекты «Мармакс», на которой руководство компании рассказало про свои планы по застройке областного центра. Девелопер анонсировал сразу три жилых комплекса: «Медный», «OPEN» и «Резиденция Поляна», каждый из которых обещает стать знаковым местом.

Основатель и генеральный директор компании Юрий Юров в своем выступлении подчеркнул, что главной задачей «Мармакс» является формирование комфортной окружающей среды не только для жильцов новостроек, но и для всех горожан. В планах застройщика значительно улучшить Рязань как в плане архитектуры, так и в плане уюта.

В городе остается все меньше неокультуренных площадок с ветхой застройкой и зарослями. Одной из них, между Центральным рынком и Горбатым мостом девелопер занимается уже не первый год. ЖК «Медный», который возведут на месте бывшего медного рынка, должен стать последним звеном, которое вместе с проектами «Северной компании» за Горбатым мостом окончательно срастит ансамбль улиц Татарской и Пролетарской. Кстати, разбитой двухэтажке у остановки «Центральный рынок» тоже нашлось применение: там появится ресторан с летним двориком. Бывшая парковка, на которой построят ЖК «Медный» гармонично перекочует на том же месте под землю. Ожидается, что там будут и гостевые места.

Другую площадку, на месте нынешнего супермаркета «Барс на Есенина» не отнести к заброшенным, но и она в скором времени изменит свой облик . Здесь будет построен «город в городе» - ЖК «OPEN». Квартал, представленный невысокими домами - урбан-виллами будет включать в себя все необходимое для современного и комфортного проживания новоселов.

Третий проект - загородный. Резиденция «Поляна» будет находиться в семи километрах от города по Солотчинскому шоссе около села Поляны. В коттеджном поселке застройщик обещает объединить близость к природе и городской комфорт. В шаговой доступности от проекта находится вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура, как социальная, так и развлекательная.

Отдельного упоминания заслуживает сотрудничество компании «Мармакс» с Институтом исследований жилищного строительства и городского развития в Нидерландах, что позволяет сделать комплексы самодостаточными и наилучшим образом вписать их в существующую городскую среду. Именно мастерство голландских архитекторов привносит в проекты компании современный стиль и европейский уровень благоустройства.