В Пителине задержали подозреваемых в нелегальном отстреле лося

Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

В Пителинском районе Рязанской области полицейские задержали мужчин, подозреваемые в незаконном отстреле лося. Новость появилась на сайте УМВД Рязанской области.

В полиции появились сведения о том, что два жителя села Пителино готовятся к незаконной охоте. Также сотрудникам правопорядка стало известно, что мужчины имеют действующие лицензии на охотничье оружие, но разрешение на отстрел лесных зверей в этом охотничьем сезоне они не оформляли.

Полицией во время проведения проверки лесного массива были обнаружены остатки крови, копыта животного и следы протекторов шин автомобиля.

При обходе села Пителино, оперативникам удалось разыскать подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 30-летний жители села. При осмотре их домов было обнаружено мясо лося и другие улики, указывающие на совершенное преступление.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.258 УК РФ. Мужчинам грозит лишение свободы до 5 лет.