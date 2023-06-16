Рязанский онкодиспансер провел первые операции с применением ангиографа

Фото: сайт Министерства здравоохранения Рязанской области.

В Рязанском онкодиспансере начала работать рентген-операционная с ангиографом. Первые шесть операций уже проведены. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Ангиограф – это рентгеновский аппарат, с помощью которого становится, возможным увидеть сосуды, питающие опухоль. В ходе проведения процедуры врач оценивает расположение и состояние сосудов, выявляет патологии и определяет, какой именно сосуд снабжает опухоль кислородом и питательными веществами.

Новое оборудование рентген-операционной обеспечивает введение химиотерапевтических препаратов прямо в опухоль или метастазы. Лекарство в данном случае поступает напрямую в новообразование и не разносится по организму.

- Эффективность такого лечения в разы выше, причем снижается нагрузка на весь организм в целом, - прокомментировал запуск новой операционной главный врач Онкоцентра Алексей Григорьев.