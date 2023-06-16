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НовостиПолитика16 июня 2023 15:06

Александр Шаститко ушел в отставку с поста главы администрации Пронского района

Глава администрации Пронского района Шаститко переходит на другую работу
Источник:kp.ru
Депутаты Пронского района расторгли контракт с главой администрации Александром Шаститко в связи с его переходом на другую работу.

Депутаты Пронского района расторгли контракт с главой администрации Александром Шаститко в связи с его переходом на другую работу.

В пятницу, 16 июня, Пронская районная Дума прекратила полномочия главы администрации района Александра Шаститко. В качестве причины оставления кресла пресс-служба районной администрации называет – заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

На расширенном заседании райдумы присутствовала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова. Именно зампредом предположительно станет Шаститко вместо Виталия Артемова. Будет курировать сельское хозяйство.

Исполнять обязанности главы администрации Пронского района будет заместитель главы по экономическому развитию Ольга Финякина.