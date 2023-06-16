Члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе продолжают оценивать ход капитального ремонта школ. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Вместе с представителями администрации города и подрядной организации член фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Роман Худяков посетил школу №37.

Работы идут в соответствии с графиком. В образовательном учреждении уже отремонтирован цокольный этаж, обновлены окна и входные группы, произведен демонтаж инженерных коммуникаций, стены подготовлены к покраске, а полы – к замене покрытия.

Кроме того, в число запланированных работ входят ремонт спортивного зала и части учебных кабинетов, лестничных маршей и трех туалетов. Также предстоит закупка современного оборудования и мебели.

- Подрядчиком уже выполнен большой объем работы. Обновления школы ждут не только педагоги и ученики, но и родители. Ведь все решения по ремонту учебного заведения были приняты с учетом их мнения на этапе проектирования, – сказал Роман Худяков.

Член фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Роза Ризатдинова оценила ход капитального ремонта в школе №15.

Общая сумма, выделенная на ремонт, – более 50 млн рублей. В настоящий момент отремонтированы фасад и крыша школы, установлены оконные и дверные блоки, обновлена система отопления и проложены инженерные сети. На третьем этаже здания появился санузел.

Помимо этого, запланирована установка нового оборудования, в частности, будет укомплектован кабинет физики. Также будет обновлена и расширена школьная библиотека, отремонтирована раздевалка, на входе в учреждения установят турникет. На прилегающей к школе территории планируется установка волейбольной площадки.

- От того, в каких условиях обучаются дети, зависит качество получаемых ими знаний. Уверена, в обновленной школе будет приятно учиться, а педагогам плодотворно работать, – отметила Роза Ризатдинова.

Школа №15 вошла в число семи, отобранных для проведения капремонта в 2023 году. Здание учебного заведения построено в 1971 году, и масштабной реконструкции с тех пор в нем ни разу не проводилось.

В 2023 году в регионе запланирован капитальный ремонт и оснащение 20 школ в 11 муниципалитетах. В Рязани реконструкция пройдет в семи образовательных учреждениях. Это школы №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52, 70.