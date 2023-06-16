Синоптики прогнозируют рязанцам жаркую субботу 17 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 17 июня, в Рязанской области ожидается до 30 градусов тепла. Прогноз погоды сообщили в рязанском Гидрометцентре.

В субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По данным синоптиков, ветер будет северный и северо-восточный, ночью - со скоростью 2-7 м/с, днем - 5-10 м/с.

По прогнозу, ночью воздух по области прогреется от +11 до +16°С, днем синоптики обещают местами летнюю жару, прогнозируют температуру от +25 до +30°С.