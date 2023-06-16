Сбербанк и Гостиничный Комплекс «ЛОО» подписали соглашение о реализации строительных проектов

Подписание соглашения о реализации строительных проектов в Сочи.

Среднерусский банк Сбербанка и ГК «ЛОО» будут реализовывать строительные проекты на территории Сочи.

Соответствующий протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на территории Краснодарского края стороны подписали на площадке Петербургского Международного Экономического Форума.

Проект предусматривает строительство в течение ближайших пяти лет гостиничных комплексов на территории города Сочи. Благодаря реализации инвестиционных проектов станут доступны новые объекты курортной инфраструктуры, будет создано более трех тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, стороны рассмотрят возможность сотрудничества по широкому спектру услуг Сбера, включая цифровую трансформацию, а также возможность их адаптации под потребности инвестора.

Евгений Титов, вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка:

- Развитие внутреннего туризма – один из приоритетов государственной политики. Россияне стали чаще путешествовать внутри страны, в 2022 г. 54% клиентов Сбербанка совершили поездки по России. Сочи традиционно остается одним из самых популярных направлений. Строительство гостиничных комплексов будет способствовать привлечению в регион еще большего количества туристов и поможет удовлетворить потребность жителей нашей страны в качественном отдыхе.

Сос Мартиросян, генеральный директор ГК «ЛОО»:

- В таком ответственном деле, как строительство, очень важна роль надежного финансового партнера. Нас со Сбербанком связывает активное длительное сотрудничество, и мы намерены его развивать. Наша цель – создавать красивые, современные комплексы высокого уровня качества и комфорта, которые не только украсят Сочи, но и будут отвечать самым высоким стандартам гостеприимства, куда захочется приезжать снова и снова. Уверен, партнерская помощь Сбербанка позволит реализовать наши идеи в полном объеме в оптимальные сроки.