Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный тренинг о юридических аспектах бизнеса

Для рязанских предпринимателей проведут бесплатный тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система

27 июня в Рязани пройдет бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Его проведет директор ООО «Областная налоговая консультация», эксперт в области налогообложения и экспортных операций Надежда Скворцова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По словам организаторов, тренинг поможет определить преимущества и недостатки форм бизнеса, расскажет о системе налогообложения и как зарегистрировать предпринимательскую деятельность. Также участники тренинга узнают, чтоб необходимо будет сделать после государственной регистрации, а именно, как выбрать систему налогообложения, сделать печать, получить расчетный счет и уведомление о начале деятельности, завести кассовый аппарат.

Тренинг пройдет 27 июня с 10 до 15 часов в «Течке кипения», расположенной по адресу ул. Каширина, 1Б, «Точка кипения». Для участия в программе нужно оставить свои контакты по ссылке.