В Рязоблдуме прошел «правительственный час» на тему развития жилищного строительства в регионе

Фото: Рязанская областная Дума.

В четверг, 15 июня, в Рязанской областной Думе прошел «правительственный час», посвященный развитию жилищного строительства в рамках реализации регионального проекта «Жилье», а также применению механизма ипотечного кредитования.

С докладом выступил первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов.

- Рязанская область участвует в 5 национальных проектах, но профильным для нас является «Жилье и городская среда». В 2022 году построены 805 тыс. кв. м. Целевой показатель, установленный национальным проектом выполнен. Во всех муниципальных образованиях наблюдался рост индивидуального жилищного строительства. Положительно на динамику повлияла дачная амнистия и догазификация, - сообщил Юрий Кулешов.

Для дополнительной поддержки сфер жилищного строительства в текущем году в Рязанской области стартует региональная программа льготного ипотечного кредитования. На ее реализацию в 2023 году в областном бюджете предусмотрено 100 млн. рублей. Участниками программы могут стать работники бюджетной сферы, в том числе и организации, созданные и финансируемые за счет бюджета всех уровней.

Фото: Рязанская областная Дума.

- На сегодняшний день Рязанская область входит в первую тройку регионов России по показателю «Площадь жилья» в среднем на одного жителя. По итогам 2022 года, мы находимся на втором месте в ЦФО и на третьем по стране, - сообщил Юрий Кулешов.

Также он подчеркнул, что ликвидация аварийного жилья остается важнейшей отраслевой задачей. В реестр аварийных домов входит 420 построек площадью 143 тыс кв м. В 2023 году планируется завершить расселение более 3000 граждан из аварийного жилищного фонда.

После основного доклада депутаты задали ряд вопросов первому заместителю министра строительного комплекса. Так, нескольких парламентариев интересует решение проблемы точечной застройки. Во время обсуждения все участники отметили, что в этом вопросе необходим комплексный подход, а также своевременное проектирование социальных объектов и подъездных путей к ним при планировании строительства новых районов.

Также поднялся вопрос об обеспечении жильем детей-сирот. Юрий Кулешов пояснил, что в 2022 году объем выделенных средств на закупку квартир обеспечен в полном объеме. Квартиры получили около 430 граждан. В текущем году планируется обеспечить 218 детей-сирот. Средства на закупку жилплощадей выделены. На приобретение 139 квартир подписаны контракты, из них 53 уже предоставлены.

Парламентарии задали вопрос относительно изменений в строительной отрасли Рязанской области, связанных с переходом на эскроу-счета. Юрий Кулешов отметил, что стартовавшая в 2019 году перестройка финансировании жилищного строительства, набирает обороты и демонстрирует положительный результат. Доля проектов с использованием эскроу-счетов превысила 95%. Это помогло исключить появление новых случаев с обманутыми дольщиками. По его словам, до конца 2023 года планируется решить проблему обманутых дольщиков на территории региона, возникших до введения реформы, в полном объеме.

Затронулась тема получения многодетными семьями земельных участков в отдаленных районах Рязанской области, не обеспеченных инфраструктурой. Первый заместитель министра пояснил, что для решения этого вопроса требуется значительное финансирование. Его варианты прорабатываются. Юрий Кулешов привел в пример один из существующих механизмов - взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, которые электрифицируют и газифицируют участки в рамках инвестиционных программ.

Профильный комитет подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение депутатов на заседании Рязанской областной Думы.