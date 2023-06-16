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НовостиОбщество16 июня 2023 9:50

Рязанские синоптики прогнозируют повышение пожарной опасности до чрезвычайного класса

5 класс может возникнуть, если продолжится жаркая сухая погода
Источник:kp.ru
Рязанские синоптики прогнозируют повышение пожарной опасности до чрезвычайного класса

Рязанские синоптики прогнозируют повышение пожарной опасности до чрезвычайного класса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Свой прогноз предоставил рязанский Гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что температурный фон в регионе неуклонно растет, и к концу недели может достигнуть +30°С. При этом дождей не ожидается, а если осадки и будут, то локальными и небольшими. Пока в большинстве районов отмечается 4 класс пожарной опасности, но при дальнейшей жаре без дождей синоптики прогнозируют на востоке области повышение пожарной опасности до чрезвычайного класса (5 класс).