Рязанские синоптики прогнозируют повышение пожарной опасности до чрезвычайного класса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Свой прогноз предоставил рязанский Гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что температурный фон в регионе неуклонно растет, и к концу недели может достигнуть +30°С. При этом дождей не ожидается, а если осадки и будут, то локальными и небольшими. Пока в большинстве районов отмечается 4 класс пожарной опасности, но при дальнейшей жаре без дождей синоптики прогнозируют на востоке области повышение пожарной опасности до чрезвычайного класса (5 класс).