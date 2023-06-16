Автомобилистам в Рязанской области ограничили движение в дождливую погоду

ГИБДД сообщила об установке новых знаков ограничения скорости в Рязанской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На нескольких трассах Рязанской области введут ограничения во время и после дождя, сообщает ГИБДД региона. Речь идет об автодорогах М5 «Урал», Р22 «Каспий» и Р132 «Золотое кольцо» вне населенных пунктов.

На указанных участках установят знаки ограничения максимальной скорости в 70 км/ч, а также таблички «Влажное покрытие».

«Данная табличка указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное», - говорится в сообщении.

Кроме того, селах и деревнях, через которые проходят указанные трассы, установят знаки ограничения скорости в 50 км/ч.

Все это делается для снижения рисков, связанных с интенсивным транспортным потоком и меняющимися дорожными условиями.