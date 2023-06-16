Шесть человек пострадали в страшной аварии в Сасовском районе.

Рано утром 15 июня произошло ДТП в Сасовском районе, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным 37-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Polo, влетел на скорости в KIA.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля KIA – 41-летняя жительница Казани получила травмы. Кроме того, была госпитализирована 67-летняя пассажирка этого же автомобиля.

Получили травмы и водитель с пассажирами Volkswagen в возрасте 23, 39 и 27 лет. Всех их госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.