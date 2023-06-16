В Рязани пройдет шоу каскадеров-2023

С 29 июня по 2 июля на парковке ТРЦ «Премьер» в Рязани пройдет экстрим-шоу каскадеров. Об этом сообщили организаторы показов.

Организаторы сообщают, что зрителей ждет насыщенная программа: самые опасные трюки на грани возможностей, уникальный Трансформер, битва автомобилей, квадроциклы, бои легковых авто с «Бигфутом», сбивание машин. Кроме того, в программу входят прыжки на высокой скорости в горящие кольца, езда на двух колесах, автофристайл, пиротехнические спецэффекты, фаер-шоу.

Более подробно о шоу можно узнать здесь, в группе ВК, а также по телефону +7 (910) 503-55-69.

График выступлений:

29 июня - четверг в 19:00

30 июня - пятница в 19:00

1 июля - суббота в 13:00

1 июля - суббота в 19:00

2 июля - воскресенье в 19:00

ВХОД ЗРИТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ ЗА ЧАС ДО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Видео выступления