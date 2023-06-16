В Рязани пройдет шоу каскадеров-2023
С 29 июня по 2 июля на парковке ТРЦ «Премьер» в Рязани пройдет экстрим-шоу каскадеров. Об этом сообщили организаторы показов.
Организаторы сообщают, что зрителей ждет насыщенная программа: самые опасные трюки на грани возможностей, уникальный Трансформер, битва автомобилей, квадроциклы, бои легковых авто с «Бигфутом», сбивание машин. Кроме того, в программу входят прыжки на высокой скорости в горящие кольца, езда на двух колесах, автофристайл, пиротехнические спецэффекты, фаер-шоу.
Более подробно о шоу можно узнать здесь, в группе ВК, а также по телефону +7 (910) 503-55-69.
29 июня - четверг в 19:00
30 июня - пятница в 19:00
1 июля - суббота в 13:00
1 июля - суббота в 19:00
2 июля - воскресенье в 19:00
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