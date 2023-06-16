Запретили купание в русле Солотчи в Рязани

Рязанцам запретят купаться в реке Солотча. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани запретили купание в русле реки Солотча. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящее время специалисты работают, чтобы расчистить русло реки Солотча. Подрядчик монтирует два самоходных земснаряда (суда для дноуглубительных работ - Ред.), в том числе с растяжкой металлических тросов по руслу реки, а потом будет укладывать пульпопровода (трубы для транспортировки водогрунтовой смеси с глубины - Ред.)

В месте работ в ближайшее время установят предупреждающие аншлаги «Опасная зона» и «Купание запрещено», а также знаки о запрете движения катеров и лодок.

«Ограничение будет действовать до момента завершения работ», - говорится в сообщении.