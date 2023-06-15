Молодым рязанским предпринимателям предлагают пройти «Трансформацию бизнеса»

Молодой предприниматель Екатерина Яшечкина в 2022 году получила грант на развитие собственного предприятия «Кладовая солнца» от регионального минэкономразвития, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Агентства развития бизнеса. Фото: пресс-служба АРБ.

Молодые предприниматели Рязанской области приглашаются к участию в бесплатной обучающей программе «Трансформация бизнеса», которая проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор курса — центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса.

Программа включает в себя обучающий блок и консультационное сопровождение. Обучение пройдет в очном формате. За 5 дней участники:

• узнают, как можно получить молодежный грант от 100 до 500 тысяч рублей и подготовят пакет документов для участия в нем;

• сформируют бизнес-план, финансовый и маркетинговый планы;

• пройдут обучение навыкам предпринимательской деятельности;

• смогут проанализировать ресурсы бизнеса и сформировать план развития;

• познакомятся с другими участниками программы и, возможно, найдут будущих партнеров и клиентов;

• подготовят свой проект для презентации перед комиссией на гранты и субсидии;

• получат необходимые компетенции для привлечения дополнительных инвестиций в бизнес.

Важные критерии для участия:

- возраст до 25 лет (включительно) для участников, претендующих на молодежный грант;

- быть зарегистрированным и вести предпринимательскую деятельность в статусе ИП на территории Рязанской области либо входить в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица (ООО) с долей не менее чем 50 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

- зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.рф.

Даты проведения курса: 5-10 июля включительно по адресу: Рязань, ул. Каширина, стр. 1Б; 13-28 июля — онлайн-консультации на площадке zoom.

По итогу обучения молодые люди получат сертификат.

Регистрация на участие по ссылке