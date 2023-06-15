С 1 сентября по улице Халтурина в Рязани пустят автобусы нового маршрута №7А

Через остановку "Онкодиспансер" будут проезжать два муниципальных маршрута. Фото: пресс-служба горадминистрации.

С 1 сентября в Рязани появится новый маршрут общественного транспорта – автобусы №7А. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Новый маршрут будет проходить по улице Халтурина, через остановку «Онкодиспансер», где пока курсирует только троллейбус №12 («Завод Рязцветмет – Памятник Ф. Полетаеву»).

Данное поручение дал в разработку и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов, чтобы повысить транспортную доступность нового медучреждения.

Маршрут №7А будет работать по общему расписанию с маршрутом №7 с заездом на улицу Халтурина.