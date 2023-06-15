В Рязани прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2022 год

Фото: Рязанская областная Дума.

В четверг, 15 июня, в Рязанской областной Думе прошли публичные слушания по исполнению бюджета Рязанской области за 2022 год.

Заседание открыл председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

- С одной стороны, в 2022 году мы продолжили работу над достижением национальных целей. А это социальные объекты, ремонт дорог, модернизация системы ЖКХ, развитие здравоохранения. В то же время в рамках бюджета нам необходимо было поддержать участников СВО и членов их семей. Это наша святая обязанность. Мы изыскали финансовые возможности в бюджете и сделали меры поддержки системными. Также были выполнены и все социальные обязательства. Это значит, что экономика работает, меры поддержки крупных предприятий, малого и среднего бизнеса показали свою эффективность, - сказал Аркадий Фомин.

Фото: Рязанская областная Дума.

Он отметил, что Управление налоговой службы по Рязанской области благодаря внедрению новых сервисов и технологий обеспечило высокую собираемость налогов, повысило налоговую дисциплину.

С докладом об исполнении бюджета выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова.

Она подчеркнула, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, в связи с введением беспрецедентных санкций в отношении нашей страны, исполнение бюджета Рязанской области в 2022 году сложилось весьма позитивно.

Фото: Рязанская областная Дума.

- Ситуация в экономике региона оставалась стабильной, что позволило получить дополнительные доходы не только в областной бюджет, но и в бюджеты муниципалитетов. Удалось сформировать существенные резервы, которые послужили хорошим заделом для вступления в новый финансовый год. По итогам 2022 года доходы областного бюджета сложились в объеме 93,6 млрд рублей с ростом на 18,5% к предыдущему году. Расходная часть бюджета исполнена в объеме 90,7 млрд также с ростом к 2021 году 18,4%. Областной бюджет по итогам отчетного года исполнен с профицитом в размере 2,9 млрд рублей, при том что в бюджете запланирован дефицит в размере 6,2 млрд. Поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет составили в прошлом году 64 млрд рублей с темпом роста 123% к предыдущему году, при планируемом темпе 112%, - сообщила Марина Наумова.

После доклада министра финансов участники публичных слушаний задали интересующие вопросы руководителям профильных министерств и ведомств. Так прозвучали вопросы, затрагивающие обновление общественного транспорта, реализацию программы «Модернизация школьных систем образования», переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, приобретение и обновление подвижного состава скорой медицинской помощи.

Депутаты продолжат работу над проектом закона Рязанской области об исполнении областного бюджета за 2022 год.