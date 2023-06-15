В заброшенном памятнике архитектуры около Центрального рынка в Рязани откроют ресторан

В заброшенном историческом здании на улице Маяковского напротив Центрального рынка в Рязани планируют открыть ресторан. Об этом 15 июня сообщил на презентации проектов гендиректор компании «Мармакс» Юрий Юров.

По его словам, они уже нашли инвесторов, которые готовы восстановить этот «памятник архитектуры» и открыть в нем ресторан.

- Сейчас они ждут, когда мы сможем закончить комплекс по благоустройству строящегося рядом жилищного комплекса, создать общую концепцию. После этого они начнут реконструировать это здание, - отметил он.