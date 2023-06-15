Закончились вакцины от COVID-19 в Рязанской области

В Рязанской области нет вакцины от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязанской области нет вакцин от коронавируса (COVID-19). Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева 15 июня на заседании Рязанской областной Думы.

Глава ведомства особо отметила, что вакцин нет по всей России.

По словам депутата Виктора Дрейлиха, количество заболевших COVID-19 растет, а централизованный пункт, где вакцинировали рязанцев, закрыт.

Сараева на это ответила, что вопросом поставок вакцин занимается министерствo здравoохранения.

«Они ответят, по какой причине oтсутствует препарат», - заявила глава управления.