Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2023 11:26

Всё, депутат Владимир Бочаров сложил полномочия и покинул Рязанскую городскую Думу

Депутат Рязанской гордумы Бочаров сложил полномочия
Источник:kp.ru
В Рязгордуме приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Бочарова.

В Рязгордуме приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Бочарова.

Депутат Рязанской городской Думы Владимир Бочаров лишился всех полномочий и покинул горсовет. К такому решению пришел антикоррупционный комитет Рязанской области после проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Какое конкретно нарушение допустил Бочаров, на заседании не сказали, но председатель комиссии Галина Трушина отметила, что «для этого правонарушения такая мера как «предупреждение» применяться не может».

Владимир Бочаров с 2004 по 2008 год являлся депутатом Рязанского городского Совета III созыва, возглавлял комитет по организации деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Кресло депутата Рязанской городской Думы Бочаров занимает с 2008 года.

Ранее по собственному желанию покинул пост председатель Контрольно-счетной палаты Рязани Сергей Филимонов (читать подробнее).