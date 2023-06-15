Всё, депутат Владимир Бочаров сложил полномочия и покинул Рязанскую городскую Думу

В Рязгордуме приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Бочарова.

Депутат Рязанской городской Думы Владимир Бочаров лишился всех полномочий и покинул горсовет. К такому решению пришел антикоррупционный комитет Рязанской области после проверки «достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Какое конкретно нарушение допустил Бочаров, на заседании не сказали, но председатель комиссии Галина Трушина отметила, что «для этого правонарушения такая мера как «предупреждение» применяться не может».

Владимир Бочаров с 2004 по 2008 год являлся депутатом Рязанского городского Совета III созыва, возглавлял комитет по организации деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Кресло депутата Рязанской городской Думы Бочаров занимает с 2008 года.

Ранее по собственному желанию покинул пост председатель Контрольно-счетной палаты Рязани Сергей Филимонов (читать подробнее).