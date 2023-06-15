На месте бывшего «Барса» на Есенина построят четыре квартала жилых домов

Урбан-виллы могут появиться на улице Есенина. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На месте бывшего ТД «Барс» на улице Есенина в Рязани построят четыре квартала урбан-вилл. Об этом 15 июня сообщил гендиректор компании «Мармакс» Юрий Юров на презентации проекта.

Сейчас на территории будущей застройки расположены крытая ярмарка товаров местных производителей, парковка, строительный магазин «Апельсин». В ближайшем будущем здесь планируют возвести четыре квартала жилых домов разной высотности, которые будут строить по очереди.

Версия предыдущего проекта многоэтажных домов, которую публиковали в СМИ, вызвала возмущения рязанцев. Представленный новый проект кардинально отличается от первого варианта. Однако рязанцев заботит и то, что общественная территория станет закрытой и вместо нужных магазинов появятся очередные новостройки.

- Голландцы предложили нам идею не закрываться от города, а сделать маленькие кондоминиумы. Каждый из них будет обладать своей собственной территорией и при этом выходом в общественную зону. Все, что будет находиться между этими четырьмя кварталами, мы полностью открываем для города, чтобы горожане смогли прогуляться по этому новому островку Рязани, посмотреть архитектуру, зайти в кафе, барбершоп, - отметил Юрий Юров.

Над проектом работали три года, с привлечением голландского архитектурного бюро. Пока проект представлен под рабочим названием Open. О точных сроках реализации пока не сообщается.

Юрий Юров представил проект строительства четырех очередей жилых кварталов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА