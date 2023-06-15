Артёмов хочет выяснить, куда тратились деньги в Дирекции благоустройства Рязани

Виталий Артёмов: надо разобраться, куда тратились деньги в Дирекции благоустройства Рязани.

Дирекция благоустройства Рязани не использует 25% парка уборочной техники. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Артёмов 15 июня на заседании Рязанской городской Думы.

По словам чиновника, из 14 поливомоечных машин работает только пять, и семь тракторов из 21 не выходят на линию. Причина в простаивании техники – нехватка водителей.

- Нужно в ручном режиме наладить работу Дирекции благоустройства. Без перехода на двухуровневую систему управления города добиться результата [положительного] будет трудно. Нужно, чтобы каждый глава района отвечал на свой участок. Районы необходимо наделить силами, средствами и техникой, - сказал Артемов.

Как отметил руководитель мэрии, необходимо проверить работу Дирекции благоустройства, чтобы понять, куда тратились бюджетные деньги.