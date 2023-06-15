Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 9:13

Артёмов хочет выяснить, куда тратились деньги в Дирекции благоустройства Рязани

Артёмов заявил о необходимости проверки в Дирекции благоустройства Рязани
Источник:kp.ru
Виталий Артёмов: надо разобраться, куда тратились деньги в Дирекции благоустройства Рязани.

Виталий Артёмов: надо разобраться, куда тратились деньги в Дирекции благоустройства Рязани.

Дирекция благоустройства Рязани не использует 25% парка уборочной техники. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Артёмов 15 июня на заседании Рязанской городской Думы.

По словам чиновника, из 14 поливомоечных машин работает только пять, и семь тракторов из 21 не выходят на линию. Причина в простаивании техники – нехватка водителей.

- Нужно в ручном режиме наладить работу Дирекции благоустройства. Без перехода на двухуровневую систему управления города добиться результата [положительного] будет трудно. Нужно, чтобы каждый глава района отвечал на свой участок. Районы необходимо наделить силами, средствами и техникой, - сказал Артемов.

Как отметил руководитель мэрии, необходимо проверить работу Дирекции благоустройства, чтобы понять, куда тратились бюджетные деньги.