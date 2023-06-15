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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:48

«Лада Гранта» в Рязанской области на скорости сбила 14-летнего подростка на мопеде

В поселке Милославское произошло ДТП с участием подростка
Источник:kp.ru
«Лада Гранта» в Рязанской области на скорости сбила 14-летнего подростка на мопеде.

«Лада Гранта» в Рязанской области на скорости сбила 14-летнего подростка на мопеде.

Днем 14 июня в поселке Милославское произошло ДТП с участием подростка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» на скорости влетел в мопед. За рулем мопеда и находился 14-летний подросток, не имеющий прав управления.

В результате дорожного происшествия юный мопедист получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.