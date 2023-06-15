«Лада Гранта» в Рязанской области на скорости сбила 14-летнего подростка на мопеде.

Днем 14 июня в поселке Милославское произошло ДТП с участием подростка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Гранта» на скорости влетел в мопед. За рулем мопеда и находился 14-летний подросток, не имеющий прав управления.

В результате дорожного происшествия юный мопедист получил травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.