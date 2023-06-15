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НовостиПроисшествия15 июня 2023 7:57

Руководитель рязанского отделения «Почты России» присвоила более 18 млн рублей

Руководителя рязанского отделения «Почты России» осудят за присвоение денег
Источник:kp.ru
Руководитель рязанского отделения «Почты России» присвоила более 18 млн рублей.

Руководитель рязанского отделения «Почты России» присвоила более 18 млн рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из отделений АО «Почта России» в Рыбновском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Женщину обвиняют по статье УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Как установило следствие, руководитель почтового отделения присвоила более 18 млн рублей.

Расследовали дело следователи следственного отделения Управления ФСБ России по Рязанской области.

В ближайшее время дела направят в Рыбновский районный суд для рассмотрения по существу.