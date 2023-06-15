Руководитель рязанского отделения «Почты России» присвоила более 18 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из отделений АО «Почта России» в Рыбновском районе Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Женщину обвиняют по статье УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Как установило следствие, руководитель почтового отделения присвоила более 18 млн рублей.

Расследовали дело следователи следственного отделения Управления ФСБ России по Рязанской области.

В ближайшее время дела направят в Рыбновский районный суд для рассмотрения по существу.