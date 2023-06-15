Рязанская область и Чеченская республика заключили на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев заключили соглашение между региональными правительствами.

Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. В этом году главная тема ПМЭФ-2023: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».