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НовостиЭкономика15 июня 2023 7:26

Рязанская область и Чеченская республика заключили на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве

Рязанская область будет сотрудничать с Чечней по культурным и торгово-экономическим вопросам
Источник:kp.ru
Рязанская область и Чеченская республика заключили на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве.

Рязанская область и Чеченская республика заключили на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель правительства Чеченской республики Муслим Хучиев заключили соглашение между региональными правительствами.

Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. В этом году главная тема ПМЭФ-2023: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».