На ПМЭФ стало известно, что в Рязани создадут международный терминал «Дягилево»

В индустриальном парке «Рязанский» создадут международный терминал «Дягилево».

В промышленном парке «Рязанский» в скором времени создадут «мощный международный терминал «Дягилево» со всей логистической инфраструктурой». Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

Терминал оснастят всем необходимым для успешного развития предприятий парка и всего промышленного комплекса Рязанской области.

Объем инвестиций составит 6,5 млрд рублей. Терминал соединит железнодорожную и автомобильную ветки и сможет ежедневно принимать до пятисот вагонов. Поставки продукции резидентов парка и предприятий региона организуют во всех направлениях. Кроме того, в терминале создадут распределительный центр, склады временного хранения, современный таможенный пост.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. В этом году главная тема ПМЭФ-2023: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».