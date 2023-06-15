Мертвых чаек, обнаруженных на берегу Оки в Рязани, проверили на вирусы

Управление ветеринарии опубликовало результаты проверки по факту гибели чаек в Рязани. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Специалисты ветеринарной лаборатории исследовали образцы трупов чаек, найденных на берегу Оки в черте Рязани.

«Согласно протоколу испытаний вируса болезни Ньюкасла и вируса гриппа птиц в отобранных образцах не выявили», - говорится в сообщении Главного управления ветеринарии Рязанской области. В то же время о причинах смерти птиц в ведомстве не сообщают.

Трупы нескольких чаек обнаружили на берегу Оки 10 июня. Специалисты оперативно выехали на место, чтобы взять пробы для исключения карантинных и опасных заболеваний.