В исправительной колонии №2 в Рязани состоялось третье венчание за полгода

Председатель отдела по связям с УФСИН протоиерей Георгий Марков.

В исправительной колонии №2 УФСИН России по Рязанской области в храме «Покрова Пресвятой Богородицы» состоялось третье венчание в этом году. На момент церковного благословения супруги состояли в браке уже 12 лет и по обоюдному согласию решили сделать следующий шаг. Мужчина осужден по статье 158 УК РФ («Кража») сроком на пять лет, из которых отсидел ровно половину.

Администрация исправительных учреждений всегда поддерживает подобные намерения супружеских пар, руководствуясь тем, что семья – залог стабильности в обществе и способствует ресоциализации (процесс освоения социальных норм и культурных ценностей – Ред.) осужденных после освобождения.

К сведению, за пять лет в колониях на территории нашего региона было проведено всего шесть таинств брака. Начальник УФСИН России по Рязанской области по организации работы с верующими Николай Кутаков отмечает особый вклад протоиерея Георгия Маркова в работе с православной общиной среди осужденных. По его словам, благодаря регулярным встречам и беседам священнослужитель стал духовным отцом для них, поэтому они стремятся венчаться у батюшки, находясь еще в исправительном учреждении.

Плодотворную деятельность отца Георгия заметили и в епархии. На днях его назначили председателем отдела по связям с УФСИН. Теперь он будет окормлять все исправительные учреждения Рязани и Рязанской области.