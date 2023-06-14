Всё, завершились поиски 9-летней девочки, исчезнувшей в Рязани во время прогулки

Девятилетнюю девочку, потерявшуюся в Рязани, нашли живой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани завершились поиски девятилетней девочки, не вернувшейся с прогулки. Буквально через сорок минут после публикации ориентировки на пропавшего ребенка, поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань» сообщил коротко: «Найдена. Жива».

Ребенок 14 июня вышла в Рязани на прогулку, но домой вовремя не вернулся. Родители искали сначала самостоятельно, но малышку не нашли.

К счастью, ребенок найден. Где был ребенок, и все ли с ним в порядке, не сообщается.