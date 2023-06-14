Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 14:46

Всё, завершились поиски 9-летней девочки, исчезнувшей в Рязани во время прогулки

Девятилетнюю девочку, потерявшуюся в Рязани, нашли
Источник:kp.ru
Девятилетнюю девочку, потерявшуюся в Рязани, нашли живой.

Девятилетнюю девочку, потерявшуюся в Рязани, нашли живой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани завершились поиски девятилетней девочки, не вернувшейся с прогулки. Буквально через сорок минут после публикации ориентировки на пропавшего ребенка, поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань» сообщил коротко: «Найдена. Жива».

Ребенок 14 июня вышла в Рязани на прогулку, но домой вовремя не вернулся. Родители искали сначала самостоятельно, но малышку не нашли.

К счастью, ребенок найден. Где был ребенок, и все ли с ним в порядке, не сообщается.