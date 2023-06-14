Ребенок бесследно исчез в Рязани, выйдя на прогулку

В Рязани бесследно исчезла девятилетняя девочка. О происшествии сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань».

По информации волонтеров, девочка 14 июня не вернулась домой с прогулки.

Приметы: рост 140 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, серо-голубые глаза.

Была одета в вишнево-коричневую кофту на молнии без капюшона, без рисунка. На ногах черные лосины и сиреневые резиновые шлепанцы.

Если кто-то обладает информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить по телефону 112.

Позже стало известно, что поиски ребенка завершились (читать подробнее).