Ребенок бесследно исчез в Рязани, выйдя на прогулку

В Рязани бесследно исчезла девятилетняя девочка. О происшествии сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаAlert Рязань».
По информации волонтеров, девочка 14 июня не вернулась домой с прогулки.
Приметы: рост 140 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, серо-голубые глаза.
Была одета в вишнево-коричневую кофту на молнии без капюшона, без рисунка. На ногах черные лосины и сиреневые резиновые шлепанцы.
Если кто-то обладает информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить по телефону 112.
Позже стало известно, что поиски ребенка завершились (читать подробнее).