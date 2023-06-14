В Касимовском районе загорелась свалка. Фото: Telegram-канал «Касимовский инсайдер»

В Касимовском районе горит свалка. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о загорании поступило около 13:06. По предварительной информации ведомства, пожар случился на полигоне для твердых бытовых отходов (ТБО) у деревни Кауровка Касимовского района.

В тушении огня задействованы три единицы пожарной, а также шесть единиц инженерной техники, в том числе для подвоза воды. Сообщается, что на данный момент проводятся тушение и инженерные мероприятия.

По словам ведомства, на месте наблюдается сильное задымление. Площадь пожара уточняется, однако по примерным расчетам огнем задето 500 квадратных метров.