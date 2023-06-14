Губернатор Малков договорился на ПМЭФ-2023 об обновлении троллейбусного парка в Рязани.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили возможность участия Росагролизинга в обновлении парка техники в муниципалитетах региона.

По словам Малкова, область в настоящее время активно приобретает необходимую коммунальную технику. - Парк общественного транспорта существенно обновили за последний год. В этом году планируем полностью закрыть вопрос по автобусам, - сказал глава региона, но отметил, что вопрос с троллейбусами в Рязани по-прежнему актуален.

- И будем благодарны за поддержку в этом направлении. У нас есть цель – за два года полностью обновить весь пассажирский транспорт и качественно ситуацию изменить, - высказался Малков.

Павел Косов заверил, что готов и дальше взаимодействовать с Рязанской областью, в том числе в вопросах обновления троллейбусного парка. Для региона подготовят соответствующие максимально комфортные предложения.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. В этом году главная тема ПМЭФ-2023: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».