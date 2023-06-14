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НовостиОбщество14 июня 2023 10:49

Экс-мэр Рязани Сорокина возглавила главное управление ЗАГС региона

Сорокину назначили и. о. начальника ГУ ЗАГСа Рязанской области
Источник:kp.ru
Экс-мэр Рязани Елена Сорокина возглавила областное управление ЗАГС.

Экс-мэр Рязани Елена Сорокина возглавила областное управление ЗАГС.

Экс-мэр Рязани Елена Сорокина возглавила главное управление ЗАГС Рязанской области. О назначении сообщается на сайте ведомства. Чиновница заняла кресло начальника главного управления с приставкой и.о.

Елена Сорокина покинула должность главы администрации в мае 2023 года. Ее место занял Виталий Артемов.

Предыдущая руководитель рязанского управления ЗАГСа Елена Васильева, по информации tg-канала «Рязинформбюро», станет одним из руководителей министерства культуры Рязанской области.