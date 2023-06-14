Девятилетний ребенок попал под Kia на улице Бронной в Рязани. Фото: 62.мвд.рф

13 июня на улице Бронной под машину попал 9-летний ребенок. ДТП случилось у дома №15/44 примерно в 16:30, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Малыш оказался на проезжей части вне пешеходного перехода. Наезд совершил 28-летний рязанец, управлявший автомобилем Kia.

Юному пешеходу в результате ДТП понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту этого инцидента.

Всего за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала в Рязанской области четыре ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили семь человек.