Скончался Дмитрий Патрушев - писатель и журналист

Скончался рязанский писатель Дмитрий Патрушев. Фото: Рязанское региональное отделение Союза пенсионеров России.

Скончался рязанский писатель и журналист Дмитрий Петрович Патрушев. Комитет ветеранов Военно-морского флота и региональное отделение Союза журналистов России выразили соболезнования родным и близким покойного.

«Светлая память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Дмитрий Петрович Патрушев родился 24 января 1937 года в деревне Полом Кировской области, но в Рязани жил с 1959 года.

Дмитрий Патрушев работал инженером в области прикладной науки в НИТИ, ОКБ «ВЕГА». Он является автором нескольких книг, имеет четыреста публикаций в разных сборниках и периодических изданиях.