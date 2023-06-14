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НовостиОбщество14 июня 2023 8:50

Скончался Дмитрий Патрушев - писатель и журналист

Умер рязанский писатель и журналист Дмитрий Патрушев
Источник:kp.ru
Скончался рязанский писатель Дмитрий Патрушев. Фото: Рязанское региональное отделение Союза пенсионеров России.

Скончался рязанский писатель Дмитрий Патрушев. Фото: Рязанское региональное отделение Союза пенсионеров России.

Скончался рязанский писатель и журналист Дмитрий Петрович Патрушев. Комитет ветеранов Военно-морского флота и региональное отделение Союза журналистов России выразили соболезнования родным и близким покойного.

«Светлая память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Дмитрий Петрович Патрушев родился 24 января 1937 года в деревне Полом Кировской области, но в Рязани жил с 1959 года.

Дмитрий Патрушев работал инженером в области прикладной науки в НИТИ, ОКБ «ВЕГА». Он является автором нескольких книг, имеет четыреста публикаций в разных сборниках и периодических изданиях.