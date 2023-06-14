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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:35

Рязанское предприятие скрыло более 48 млн рублей налогов. Вот как поступил директор

Рязанское предприятие скрыло от государства более 48 млн рублей налогов
Источник:kp.ru
Рязанское предприятие, занимающееся производством машин и оборудованием специального назначения, скрыло более 48 млн налоговых рублей.

Рязанское предприятие, занимающееся производством машин и оборудованием специального назначения, скрыло более 48 млн налоговых рублей.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 48 млн рублей, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Под следствие попал руководитель предприятия, занимающегося производством машин и оборудования специального назначения.

По данным следствия, мужчина оформил фиктивные сделки по приобретению в 2018-2020 годах товаров у ряда коммерческих организаций. Но в действительности ему их не поставляли. Это не помешало директору предоставить налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за указанные периоды.

В результате этих действий предприятие не уплатило НДС и налог на прибыль за 2018-2020 годы на сумму более 48 млн рублей.