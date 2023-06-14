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НовостиАвто14 июня 2023 8:11

Утром 14 июня ГИБДД в Рязани вышла в рейд. Кто из водителей попадет под особое внимание

Утром 14 июня ГИБДД в Рязани вышла в очередной масштабный рейд
Источник:kp.ru
Утром 14 июня ГИБДД в Рязани вышла в очередной масштабный рейд.

Утром 14 июня ГИБДД в Рязани вышла в очередной масштабный рейд.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 14 июня сотрудники Госавтоинспекции приступили к комплексным мероприятиям для пресечения нарушений ПДД, сообщает УМВД России по Рязанской области. Речь в первую очередь идет об управлении автомобилями и другим транспортом с заведомо подложными государственными регистрационными номерами.

Кроме того, под особое внимание полиции попадет транспорт, который не зарегистрирован в установленном порядке.

«В случае выявления таких правонарушений, водители автомобилей привлекут к строгой административной ответственности», - предупреждают в ведомстве.