Утром 14 июня ГИБДД в Рязани вышла в рейд. Кто из водителей попадет под особое внимание

Утром 14 июня ГИБДД в Рязани вышла в очередной масштабный рейд.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Утром 14 июня сотрудники Госавтоинспекции приступили к комплексным мероприятиям для пресечения нарушений ПДД, сообщает УМВД России по Рязанской области. Речь в первую очередь идет об управлении автомобилями и другим транспортом с заведомо подложными государственными регистрационными номерами.
Кроме того, под особое внимание полиции попадет транспорт, который не зарегистрирован в установленном порядке.
«В случае выявления таких правонарушений, водители автомобилей привлекут к строгой административной ответственности», - предупреждают в ведомстве.