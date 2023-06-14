Губернатор Павел Малков возглавил рязанскую делегацию на ПМЭФ-2023.

Губернатор Рязанской области Павел Малков возглавил региональную делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие ежегодно проходит в России под патронатом президента Владимира Путина.

Рязанские власти планируют подписать ряд соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, а также закрепить партнерские договоренности о реализации новых инвестиционных проектов на территории региона в промышленности, аграрном секторе и сфере туризма.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. В этом году главная тема ПМЭФ-2023: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

В программу форума войдут более 140 мероприятий. Участники обсудят глобальные процессы, происходящие в мировой экономике, изменения в энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической сферах.