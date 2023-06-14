Путин назначил двух судей в Рязанской области

Состав судей в Рязанской области пополнили Татьяна Яромчук и Анна Степанова. Фото: vk.com/sudpress62

В Рязанской области назначены две судьи. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина №430 издан 13 июня 2023 года.

Согласно документу Татьяна Владимировна Яромчук отныне является судьей Октябрьского районного суда Рязани, а Анна Петровна Степанова - судьей Касимовского районного суда.

Татьяна Яромчук ранее была помощником судьи Советского районного суда. Анна Степанова работала помощником председателя Касимовского районного суда.