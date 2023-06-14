Подростки жестоко избили в центре Рязани курьера, уроженца Узбекистана

В Рязани подростки избили курьера - доставщика еды. Фото: аТипичная Рязань.

Поздно вечером 13 июня в центре Рязани подростки избили узбекского парня, работавшего доставщиком еды. О происшествии сообщил tg-канал «аТипичная Рязань».

По предварительным данным, три человека в капюшонах и масках избивали парня, а девушка все снимала на видео. Все происходило на глазах прохожих недалеко от рязанского политехнического института.

Именно после вмешательства неравнодушных людей конфликт закончился, подростки убежали. На место происшествия тут же выехали полицейские, которые в кратчайшее время и задержали хулиганов. Ими оказались 16-летние местные жители.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее полиция установила всех участников потасовки с участием цыган в Дягилеве (читать подробнее).