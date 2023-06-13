«Тело передали полиции». Труп 65-летнего утопленника извлекли из пруда в селе Льгово под Рязанью

В пруду в селе Льгово под Рязанью утонул 65-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Вечером 13 июня из пруда в селе Льгово Рязанского района расчет водолазов извлек тело утопленника – 65-летнего мужчины. О происшествии сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

«Тело передали сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются», - говорится в сообщении.

По факту обнаружения трупа Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. В первую очередь следователи установят точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

В черте селе Льгово расположено три пруда – на улице Колхозной недалеко от Серафимской церкви, на улице Школьной и на окраине улице Полевой. Известно, что место, где обнаружили труп, было не оборудовано для купания.