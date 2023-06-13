Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани.

Вечером 13 июня на улице Вокзальной недалеко от вокзала «Рязань-1» нагло припарковался частично на тротуаре, частично на газоне автомобиль Infiniti QX60 с московскими номерами.

Infiniti QX60 с московскими номерами припарковалась на тротуаре на улице Вокзальной.

Как сообщил очевидец КП-Рязань, в салоне людей не было, только небольшая собаченка.

Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани

В апреле этого года рязанцы сфотографировали массовую парковку автомобилей на улице Каширина в Рязани (читать подробнее).