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НовостиАвто13 июня 2023 17:10

Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани

Infiniti QX60 с московскими номерами припарковалась на тротуаре на улице Вокзальной
Источник:kp.ru
Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани.

Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани.

Вечером 13 июня на улице Вокзальной недалеко от вокзала «Рязань-1» нагло припарковался частично на тротуаре, частично на газоне автомобиль Infiniti QX60 с московскими номерами.

Infiniti QX60 с московскими номерами припарковалась на тротуаре на улице Вокзальной.

Infiniti QX60 с московскими номерами припарковалась на тротуаре на улице Вокзальной.

Как сообщил очевидец КП-Рязань, в салоне людей не было, только небольшая собаченка.

Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани

Автомобиль Infiniti QX60 нагло припарковался на тротуаре и газоне в центре Рязани

В апреле этого года рязанцы сфотографировали массовую парковку автомобилей на улице Каширина в Рязани (читать подробнее).