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НовостиОбщество13 июня 2023 16:58

Загородный клуб в селе Реткино отпраздновал открытие

Теперь горожане смогут окунуться в деревенскую романтику всего в получасе езды от центра Рязани
Источник:kp.ru
Загородный клуб в селе Реткино отпраздновал открытие.

Загородный клуб в селе Реткино отпраздновал открытие.

12 июня уютный загородный комплекс «Деревенские просторы» собрал друзей, чтобы торжественно отпраздновать открытие. Фактически заведение работает уже почти год и полюбилось рязанцам, но теперь оно открылось официально, так сказать, в общественном пространстве.

Клуб постоянно расширяется и прирастает новыми объектами. Сегодня он включает в себя банкетный зал на 250 человек, летнюю веранду и беседки, банный дом, зарыбленный пруд и открыточную набережную. Сам клуб расположился на окраине села Реткино, откуда во все стороны простираются поля и лесопосадки. Благодаря рельефу, городская застройка там полностью скрыта за горизонтом и никак не портит сельский пасторальный пейзаж.

Секрет успеха проекта «Деревенские просторы» - творческий союз двух незаурядных рязанцев – талантливого повара Сергея Привалова и знаменитого шоумена Дмитрия Гавердовского.