Управление рязанского троллейбуса закончило квартал с убытком почти 80 млн рублей

МУП "УРТ" пока работает в минус.

В первом квартале 2023 года Управление рязанского троллейбуса сработало с убытком 78,8 млн рублей. Данные в ходе заседания комитета гордумы по городскому хозяйству привела начальник управления транспорта администрации Рязани Ирина Черноусова.

Доходы составили 270,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Однако еще больше, на 22%, выросли расходы — это 349,5 млн рублей.

Исходя из детализации, которую приводит РЗН.инфо, от продажи проездных билетов муниципальное транспортное предприятие выручило 132,3 млн рублей. Также оно получило 118,5 млн в качестве возмещения из бюджета. Крупнейшими статьями расходов стали выплаты работниками (включая отчисления) — 183,1 млн рублей, покупка электроэнергии и ГСМ — 42,2 и 38,9 млн рублей соответственно.