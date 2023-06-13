Пробки вечером 13 июня в Рязани достигли 10 баллов

Вечером 13 июня, как было и утром, в Рязани наблюдается сложная дорожная ситуация. Около 18:00 «Яндекс» оценивал пробки в максимальные 10 баллов.

«Стоит» Первомайский проспект от площади Ленина и объездные пути перекрытого участка - улицы Каширина, Типанова, Вокзальная, Чкалова и другие. Участки с наименьшей скоростью потока, окрашенные бардовым цветом, наблюдаются на Северной окружной (между «Лентой» и АЗС «Газпромнефть»), на проезде Шабулина, улицах Интернациональной и Бирюзова.

Напомним, на Первомайском проспекте идет капитальный ремонт тепломагистрали: с 9 июня по 12 июля между улицами Вокзальной и Типанова, с 17 июля по 16 августа между улицами Каширина и Пожалостина. По одной полосе в каждую сторону оставили для общественного транспорта (читать подробнее).