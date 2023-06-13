Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 15:42

Пробки вечером 13 июня в Рязани достигли 10 баллов

По данным популярного онлайн-сервиса, в 18:00 дорожная ситуация осложнилась до предела
Источник:kp.ru

Вечером 13 июня, как было и утром, в Рязани наблюдается сложная дорожная ситуация. Около 18:00 «Яндекс» оценивал пробки в максимальные 10 баллов.

«Стоит» Первомайский проспект от площади Ленина и объездные пути перекрытого участка - улицы Каширина, Типанова, Вокзальная, Чкалова и другие. Участки с наименьшей скоростью потока, окрашенные бардовым цветом, наблюдаются на Северной окружной (между «Лентой» и АЗС «Газпромнефть»), на проезде Шабулина, улицах Интернациональной и Бирюзова.

Напомним, на Первомайском проспекте идет капитальный ремонт тепломагистрали: с 9 июня по 12 июля между улицами Вокзальной и Типанова, с 17 июля по 16 августа между улицами Каширина и Пожалостина. По одной полосе в каждую сторону оставили для общественного транспорта (читать подробнее).