По принципу швейной машинки. Рязанские хирурги изобрели еще одну уникальную иглу для наложения швов

Рязанские хирурги изобрели еще одну уникальную иглу для наложения швов. Вот принцип ее работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хирурги рязанской ОКБ изобрели новую иглу для наложения швов. Предназначена игла для зашивания проколов после лапароскопической операции.

«Идея изобретения новой иглы пришла из практики. К концу операции врач уже провел много времени у операционного стола и устал, но нужно зашить прокол так, чтобы исключить резкие перепады внутрибрюшного давления, а потом гематомы на месте шва и грыжи. Эта задача особенно усложняется, если у пациента есть лишний вес. Новая игла работает по принципу швейной машины и помогает хирургу справиться с этой задачей. Два погружения – и вот уже наложен сантиметровый шов», - пояснил заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии ОКБ Владислав Иванов.

Процедура патентования длилась три года, теперь все документы подтверждают – изобретение может использоваться врачами в операционных на благо пациентов.

В 2019 году ученые рязанского медуниверситета и медики ОКБ разработали уникальную атравматическую хирургическую иглу со съемной ручкой. Тогда указывалось, что аналогов рязанской игле нет в России.

«Разработка иглы позволит уменьшить травматичность при операциях на печени как в экстренной, так и в плановой хирургии. Игла эффективно используется и при травматических повреждениях, и во время удаления доброкачественных или злокачественных образований», - говорилось в сообщении регионального минздрава.

Разработку рязанцев запатентовали, а ее эффективность доказана многими успешными операциями на печени (читать подробнее).