Сбил и сбросил окровавленного в кювет. «Газелист», погубивший рязанского юношу, получил по заслугам

ДТП случилось вечером 6 октября 2020 года на трассе М-5 "Урал" под Рязанью. Фото: ГИБДД по Рязанской области. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Вступил в силу приговор водителю автомобиля «ГАЗ», который сбил 17-летнего велосипедиста на трассе М-5 «Урал» под Рязанью. При этом он не только покинул место ДТП, но и сбросил окровавленного юношу вместе с велосипедом в кювет.

В СУ СКР по Рязанской области, который занимался расследованием, напомнили, что трагический случай имел место вечером 6 октября 2020 года. Автомобилист двигался со стороны поселка Листвянка по направлению к селу Болошнего. Как сказано в приговоре, он не учел метеорологические условия (выпали осадки, наблюдалась дымка) и снес попутного велосипедиста.

Только спустя 2,5 часа, когда родители организовали поиск, парня обнаружили в кювете:

«Подросток был жив, но, несмотря на усилия экстренно прибывших на место трагедии медиков, время было упущено, спасти потерпевшего уже не удалось», - отмечает пресс-служба регионального СК.

Срок, отмеренный Рязанским районным судом в конце 2022-го, остался прежним: 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.