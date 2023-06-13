В Рязанский регион направят дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей. Фото: Андрей КАРА

В Рязанской области на ежемесячные выплаты классным руководителям планируют направить дополнительно 8,5 млн рублей. Такое решение было приняла комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Открытие школы №76 в микрорайоне Кальное, которая рассчитана на 1100 мест, способствовало увеличению выделяемой суммы. В целом, в область направят 472 млн рублей на жалованье педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.