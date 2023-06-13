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НовостиОбщество13 июня 2023 11:46

В Рязанский регион направят дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей

В совокупности будет выделено 472 млн рублей
Источник:kp.ru
В Рязанский регион направят дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей.

В Рязанский регион направят дополнительно 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей.

Фото: Андрей КАРА

В Рязанской области на ежемесячные выплаты классным руководителям планируют направить дополнительно 8,5 млн рублей. Такое решение было приняла комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Открытие школы №76 в микрорайоне Кальное, которая рассчитана на 1100 мест, способствовало увеличению выделяемой суммы. В целом, в область направят 472 млн рублей на жалованье педагогам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.