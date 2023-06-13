Надежда Штевнина уволилась с должности замглавы администрации Рязани

Надежда Штевнина. Фото: администрация Рязани.

Надежда Штевнина уходит с должности заместителя главы администрации Рязани. Эту информацию подтверждают представители органа власти. Чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Официально до 21 июня Надежда Штевнина в отпуске. В качестве заместителя она курирует социальный блок: управления образования и молодежной политики, культуры, физкультуры и массового спорта, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, а также аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Заместителем главы администрации Рязани Надежда Штевнина стала в 2019 году. До этого она работала в аппарате мэрии.

Ранее сообщалось, что место Штевниной может занять уже работавшая на аналогичной должности в администрации Рязани Лариса Крохалева.